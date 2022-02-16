Познер: не воспринимаю первое место Валиевой в короткой программе как «наш ответ»

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал лидерство российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Я не воспринимаю первое место Валиевой в короткой программе как «наш ответ». Не понимаю даже такую терминологию. Конечно, происходящее с ней вызывает массу вопросов. Но ее все-таки допустили. Хотя я думал, что не допустят. То, что МОК решил не проводить награждение, если в тройке будет Валиева, считаю тупостью и глупостью.

Камила — большой молодец, хотя сегодня каталась не так, как может. Ее можно понять, когда она говорит, что устала. На данный момент она справилась. Ведь программа предстоит большая. Я за нее волнуюсь и рад, что сегодня она на первом месте», — приводит слова журналиста Sport24.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее сообщалось, что родственники Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.