В Федерации фигурного катания оценили выступление россиянок в короткой программе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«В той ситуации, в которой наши девчонки находились, я думаю, что они старались делать максимум и показали хорошие выступления. Были какие-то недочеты, как у Камилы, я думаю, что все все понимают», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее спортивный врач Валентин Беляевский прокомментировал сообщение о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли три препарата для сердца.