Канадская судья — единственная, кто поставил Валиеву на второе место в короткой программе

Стали известны подробности судейских оценок короткой программы фигурного катания у женщин на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Судья из Канады Дженис Хантер оценила прокат россиянки Камилы Валиевой на 79,28 балла. Она стала единственной, кто поставил 15-летнюю спортсменку на второе место в короткой программе.

Хантер также стала единственной, у кого по сумме оценок первой стала представительница Японии Каори Сакамото с результатом 79,48.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги короткой программы среди фигуристок на Играх-2022.