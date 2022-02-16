Шипулин — о Латыпове: не нужно уничтожать человека, который выступает за Россию

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы от «Единой России» Антон Шипулин поддержал Эдуарда Латыпова после эстафеты на Играх — 2022 в Пекине.

Напомним, Латыпов с минутным отрывом шел первым на четвертом этапе, но после последнего огневого рубежа ушел на два штрафных круга и финишировал лишь третьим. Первое место заняли норвежцы. Серебра удостоилась сборная Франции.

«Вижу, какой шквал критики обрушился на Латыпова. В чем его только не обвиняют, даже повторять не хочу. Мог ли он выступить лучше, какие ошибки были допущены, почему промахнулся — все эти вопросы Латыпов и тренерский штаб обязательно будут изучать.

Наша задача — поддерживать спортсменов, а не топить их. Да, мы надеялись, да, обидно, но уничтожать человека, который выступает за Россию, не нужно» — написал депутат в Instagram.

Помимо Латыпова в составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал провальное выступление Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх.