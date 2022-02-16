Фуркад отреагировал на провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал провальное выступление россиянина Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, Латыпов с минутным отрывом шел первым на четвертом этапе, но после последнего огневого рубежа ушел на два штрафных круга и финишировал лишь третьим. Первое место заняли норвежцы. Серебра удостоилась сборная Франции.

«Биатлон непредсказуем – поэтому-то мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал француз в сториз Instagram.

Помимо Латыпова в составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё после эстафеты на Олимпийских играх обратился в Instagram к россиянину Эдуарду Латыпову