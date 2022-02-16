Родственники Валиевой выступили в ходе расследования о допинг-пробе спортсменки

Родственники российской фигуристки Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.

Как сообщает американское издание The New York Times, в ходе заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) выступил дедушка 15-летней фигуристки. Он прислал в суд заснятое в автомобиле видео, на котором демонстрирует пачку триметазидина и утверждает, что периодически использует этот препарат, когда ему становится плохо.

Мама спортсменки заявила, что дедушка сопровождает внучку на тренировки и проводит с ней время, пока мать находится на работе. Мама Валиевой подтвердила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой было три препарата для сердца. Из них только один (триметазидин) является запрещенным, другие два (гипоксен и L-карнитин) не входят в число запрещенных.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.