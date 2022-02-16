NY Times: в допинг-пробе Валиевой было три препарата для сердца

Американские СМИ представили новую информацию касательно расследования в отношении положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

The New York Times утверждает, что в допинг-пробе россиянки, которую она сдала перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине, были обнаружены три препарата, которые используются для лечения сердца. Из них только один (триметазидин) является запрещенным, другие два (Гипоксен и L-карнитин) не входят в число запрещенных.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на Играх-2022.