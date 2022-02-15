В Минспорта РФ попросили поддержать российских биатлонистов на ОИ

Министр спорта РФ Олег Матыцин после биатлонной мужской эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине попросил поддержать российских спортсменов.

«Отмечу, что на Играх-2018 в Пхенчхане наша сборная впервые в истории осталась без медалей. И то, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания. Несмотря ни на что, Кариму, Александру, Максиму и особенно Эдуарду необходима сейчас поддержка всех россиян, чтобы достойно выступить в масс-старте», — передает слова Матыцина Sport24.

Россияне стали третьими. В составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Отметим, что российские биатлонисты лидировали на протяжении всей гонки с большим отрывом, но на последней стрельбе Латыпов ушел на два штрафных круга и пришел только третьим.

Золотые медали завоевала сборная Норвегии, серебро у французских биатлонистов.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей. Игры завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен обратился к россиянам после провала Латыпова в эстафете на Играх в Пекине.