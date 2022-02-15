Тренер сборной России по биатлону о Латыпове: откажусь от комментариев, затрясло ребенка

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов ответил на вопрос об упущенном Эдуардом Латыповым золоте в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

Напомним, Латыпов с минутным отрывом шел первым на четвертом этапе, но после последнего огневого рубежа ушел на два штрафных круга и финишировал лишь третьим.

«Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребенка», — сказал Максимов.

Помимо Латыпова в составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Отметим, что россияне лидировали на протяжении всей гонки с большим отрывом, но на последней стрельбе Латыпов ушел на два штрафных круга и пришел только третьим.

Первое место заняли норвежцы. Серебра удостоилась сборная Франции.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Латыпов прокомментировал свое выступление.