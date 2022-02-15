Латыпов объяснил упущенное золото в биатлонной эстафете на ОИ-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

Напомним, Латыпов с минутным отрывом шел первым на четвертом этапе, но после последнего огневого рубежа ушел на два штрафных круга и финишировал лишь третьим.

«Прошу прощения, что так получилось. Так или иначе удалось справиться и сохранить хотя бы бронзу. Сначала я хотел переждать, но понимал, что нужно дальше работать. Был холодный ветер, сдувало, и самочувствие было не самым лучшим. Концентрации не было, и не получалось справиться с порывом ветра, и получались промахи. Я пытался переизготовиться, дальше уже пошла психология, что что-то идет не так, не получается. И после допа мимо уже немного отпустило, я понимал, что надо закрывать, ветер стих, и можно было более-менее работать», — сказал Латыпов.

Помимо Латыпова в составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Отметим, что россияне лидировали на протяжении всей гонки с большим отрывом, но на последней стрельбе Латыпов ушел на два штрафных круга и пришел только третьим.

Серебра удостоилась сборная Франции.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты.