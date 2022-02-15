Михайлов оценил шансы сборной России по хоккею выйти в полуфинал ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о предстоящем четвертьфинале Олимпиады-2022 между сборными России и Дании. Его слова передает «Чемпионат».

«Да, мы играли с Данией в группе, но это была первая игра. Датчане проявили себя с хорошей стороны. Мое мнение: сейчас они физически подсели. Были сложные игры, да и сыграли они больше. Настрой у нашей команды должен быть самый боевой — все-таки игры пошли на вылет. Данию мы должны обыгрывать. Мы обязаны проходить датчан», — сказал Михайлов.

Напомним, датские хоккеисты в 1/8 финала одержали победу над Латвией со счетом 3:2.

Встреча между Россией и Данией состоится 16 февраля в 09:00 по московскому времени.

Отметим, что подопечные Алексея Жамнова встречались с датчанами на групповом этапе, где одержали победу со счетом 2:0.

Напомним, Сборная России заняла первое место в своей группе на олимпийском турнире, потерпев лишь одно поражение от Чехии (5:6 ОТ).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах сборной России в четвертьфинале олимпийского турнира.