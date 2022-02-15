Российские конькобежцы побили олимпийский рекорд

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров вышли в финал командной гонки преследования на Олимпиаде-2022.

Россияне в 1/2 финала были лучше представителей США. Российская команда пробежала дистанцию за 3.36,62, что стало на 0,43 секунды быстрее олимпийского рекорда.

Таким образом, российские спортсмены в финале встретятся с норвежскими конькобежцами. Гонка состоится сегодня в 11:47 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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