Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая заняла на Олимпиаде четвертое место в слоупстайле, пожаловалась на судейство.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили. Это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать. Его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — сказала Таталина в эфире «Матч ТВ».

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