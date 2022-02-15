Американская фигуристка о деле Валиевой: я потрясена до глубины души

Американская фигуристка Брэди Теннелл оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянки Камилы Валиевой.

«Я действительно потрясена до глубины души. Мой вид спорта и Олимпийский комитет приняли такое решение. Обидно для каждого фигуриста узнать, что правила, по которым мы живем, являются одноразовыми», — написала Теннелл в Twitter.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт заявил, что поддержка команды и всей России поможет Камиле Валиевой выступить в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине.

«Камиле, конечно, будет сложнее всех, потому что на нее было оказано колоссальное давление. Даже сложно представить, насколько оно было сильное… Но она почувствует поддержку команды и всей России — это ей немножечко поможет. И мы увидим настроенную Камилу, готовую бороться и побеждать», — сказал Энберт.