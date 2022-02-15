Большунов отреагировал на разговоры о том, что он должен быть знаменосцем на закрытии ОИ

Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на разговоры о том, что он должен стать знаменосцем сборной России на закрытии пекинской Олимпиады, передает «Спорт-Экспресс».

«Пока я ничего никому не должен. Еще есть пять дней Олимпиады. Есть соревнования, которые нужно провести достойно», — сказал Большунов.

На Олимпиаде в Пекине Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне и мужской эстафете, а также серебряным призером в гонке с раздельным стартом. Теперь в его коллекции стало семь олимпийских наград. Таким образом он стал самым титулованным российским лыжником в истории.

16 феврале на Играх в Пекине состоится командный спринт классическим стилем у мужчин. В составе сборной России выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее российский лыжник Александр Большунов рассказал, как принял решение пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине и порассуждал о шансах побороться с норвежцем Йоханнесом Клебо в этой гонке.