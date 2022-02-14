Американская спринтерша о решении CAS по Валиевой: все дело в цвете кожи

ШаКарри Ричардсон, американская бегунья на короткие дистанции, в своем Twitter объяснила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«Можно ли получить внятный ответ о разнице между ее положением и моим? Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая девушка. Все дело в цвете кожи. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство, и мне все равно, что они говорят!», — написала Ричардсон.

Ричардсон пропустила летние Олимпийские игры в Токио из-за дисквалификации за употребление марихуаны.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее Ренат Лайшев возмутился решением Международного олимпийского комитета (МОК) не награждать россиян золотыми медалями командного турнира Игр в Пекине.