Президент НОК Норвегии о допуске Валиевой к ОИ: тут есть пробел в правилах WADA

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Бьерит Кьелль назвала досадным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«Решение CAS ставит под сомнения принципы честной игры и равенства условий для спортсменов. В правилах WADA не прописана ситуация о временном отстранении несовершеннолетнего в случае положительного допинг-теста. Если вы участвуете в международных чемпионатах среди взрослых в качестве несовершеннолетнего, на вас должны распространяться те же антидопинговые правила, что и на других участников. Очевидно, тут есть пробел в правилах WADA», — передает слова Кьелль официальный сайт НОК Норвегии.

Сегодня CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило о нарушении сроков предоставления результатов допинг-теста Камилы Валиевой лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA).