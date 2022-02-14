В РУСАДА заявили, что лаборатория обещала передать результаты теста Валиевой до ОИ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением по делу фигуристки Камилы Валиевой и заявило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обещало предоставить результаты теста Валиевой в конце января.

«В своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года», — сказано на официальном сайте РУСАДА.

Также отмечается, что проба спортсменки, взятая 25 декабря 2021 года, была доставлена РУСАДА в лабораторию WADA в установленные сроки.

Напомним, что допинг-проба, взятая у Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

Фигуристка выступит с короткой программой 15 февраля.

Ранее Камила рассказала о своем состоянии после скандала на Олимпийских играх-2022.