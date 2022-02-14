Шведский журналист подозревает российских и немецких лыжниц в использовании фтора

У шведского журналиста Томаса Петтерссона вызвала подозрение работа лыж российских и немецких лыжниц во время эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.

«Нас обманули? У России и Германии были потрясающие лыжи весь день. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и даже вероятно. Проблема в том, что мы никогда не узнаем наверняка. Теперь точное попадание в вакс-трейлере встречается подозрениями – что же у них на самом деле нанесено на лыжи», — цитирует Петтерссона Dagbladet.

Напомним, что россиянки в эстафете стали обладателями золотых наград, а немецкие спортсменки финишировали вторыми, проиграв 18,2 секунды. Третье место заняли представительницы Швеции.

После третьего этапа россиянки уступали пять секунд, но на финишном этапе 21-летняя российская лыжница Вероника Степанова обогнала соперницу из Германии и принесла нашей стране золотую медаль.

16 февраля россиянки примут участие в командном спринте классическим стилем. Нашу страну будут представлять Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Ранее российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем отношении к тому, что он может стать знаменосцем сборной во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.