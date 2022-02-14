Большунов рассказал о своем отношении к тому, что он может стать знаменосцем

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, должен ли он быть знаменосцем национальной команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

«Пока я ничего никому не должен, потому что еще есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно», — передает слова Большунова «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде в Пекине он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне и мужской эстафете, а также серебряным призером в гонке с раздельным стартом. Теперь в его коллекции стало семь олимпийских наград. Таким образом он стал самым титулованным российским лыжником в истории.

16 феврале на Играх в Пекине состоится командный спринт классическим стилем у мужчин. В составе сборной России выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград.

Российские лыжники принесли в копилку сборной уже семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. Отечественные спортсмены взяли сразу две золотые медали в эстафетах: женской и мужской.

Ранее Александр Большунов прокомментировал результаты «золотой» эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.