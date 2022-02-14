МОК не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Международный олимпийский комитет проведет достойную церемонию награждения, как только будет завершено дело госпожи Валиевой», — говорится в заявлении.

Напомним, победителем турнира стала сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева. Церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе 15-летней спортсменки, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательства в рамках дела фигуристки Камилы Валиевой.