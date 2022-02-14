Российское антидопинговое агентство продолжит разбирательства по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательства в рамках дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).

«Разбирательcтва по факту очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право cпортcмена запроcить анализ пробы Б, будут продолжены РУCАДА в уcтановленном порядке», – говорится в сообщении.

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр-2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Канады выразил разочарование решением CAS по делу Валиевой.