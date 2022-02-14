Олимпийский комитет Канады выразил разочарование решением CAS по делу Валиевой

Олимпийский комитет Канады выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить до дальнейшего участи на Олимпийских играх — 2022 фигуристку Камилу Валиеву.

«Ситуация, сложившаяся в связи с допинговым делом фигуристки из России, крайне неприятна и печальна для спортсменов. Олимпийский комитет Канады полностью привержен чистоте спорта, и мы твердо верим, что никому, кто имеет дело с допингом или другими коррупционными практиками, нет места в олимпийском движении.

Олимпийскому комитету Канады не было разрешено официально участвовать в процессе, но мы внимательно следим за деталями дела и делаем все возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и всех чистых спортсменов.

Хотя мы верим, что решение CAS было результатом справедливого процесса, мы крайне разочарованы этим результатом», — приводит слова главы Олимпийского комитета Канады Тришы Смит Inside the Games.

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете США выразили разочарование решением CAS по Валиевой.