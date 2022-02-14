Спортивный юрист: к большому сожалению, в деле Валиевой точка не поставлена

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Он подчеркнул, что это решение лишь подтверждает снятие временного отстранения спортсменки после положительного результата ее допинг-пробы. Однако после Игр, заметил юрист, будет рассмотрение дела по существу, и итоговый вердикт может оказаться не в пользу Камилы.

«В данной ситуации это соломоново решение, наиболее логичное. Но оно лишь промежуточное. Поскольку анализ пробы шел дольше чем обычно, и она не была своевременно извещена, то это нарушило право Валиевой на юридическую защиту до Олимпиады.

Но данное решение CAS означает, что ей всего лишь отменили временное отстранение от участия в соревнованиях, которое обязательно применяется при обнаружении в пробе запрещенного вещества. Да, ей разрешили участие в Олимпиаде. Но после ее окончания начнется рассмотрение дела Валиевой уже по существу. Поэтому, к большому сожалению, в деле Валиевой точка не поставлена.

Означает ли это, что при неблагоприятном стечении обстоятельств Валиева впоследствии все же может быть признана виновной в нарушении антидопинговых правил, а ее результаты на Играх-2022 — аннулированы? Не исключаю. Но это будет предметом дополнительного разбирательства. Могут аннулировать и личную медаль, и командную, но необязательно», — сказал Федореев «Газете.Ru».

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее CAS объяснил свое решение допустить Валиеву к участию в личном турнире на ОИ-2022.