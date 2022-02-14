Президент ФФККР назвал решение CAS по Валиевой торжеством здравого смысла

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Он подчеркнул, что этот вердикт является торжеством здравого смысла.

«Единственное, что я могу сказать: здравый смысл и справедливость восторжествовали — вот и все», — заявил Горшков «Газете.Ru».

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе. На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о решении CAS допустить Камилу Валиеву до дальнейшего участия на Играх-2022.