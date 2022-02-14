Норвежский тренер отреагировал на поведение своих лыжников после эстафеты на ОИ-2022

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал поведение своих подопечных после окончания мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает Dagbladet.

Норвежские спортсмены, которые заняли второе место, не подняли лыжи, а Йоханнес Клебо не явился на традиционную фотосессию.

«Мы не можем быть довольны серебром, так оно и есть. Мы никогда не должны быть довольны этим», — сказал Носсум.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжники. Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал медали во всех гонках на ОИ, в которых участвовал.