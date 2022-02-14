Гусев повторил достижение Малкина на Олимпийских играх

Нападающий сборной России Никита Гусев отал три результативных паса в матче олимпийского турнира против команды Чехии (5:6 ОТ).

Таким образом, теперь в активе Гусева на Олимпиадах 15 (4+11) очков. Он повторил достижение Евгения Малкина, который на Олимпийских играх также набрал 15 (6+9) баллов.

Начиная с 1994 года больше только у Ильи Ковальчука и Павла Дацюка.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший хоккеист Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Олимпиады, в котором сборная России встретится с победителем пары Дания — Латвия.