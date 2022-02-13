Стало известно время начало матча сборной России по хоккею в 1/4 финала Олимпиады

Сборная России по хоккею сыграет матча 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира 16 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 9.00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Напомним, россияне сыграют с победителем пары Дания — Латвия.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинала олимпийского хоккейного турнира, в котором россияне сыграют с победителем пары Дания — Латвия.