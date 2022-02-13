Лыжник Большунов о золоте в эстафете: очень рад, что сегодня все сработало

Лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы в эстафете на Олимпиаде.

«Я на своем этапе работал, как и все остальные ребята. Для меня самым главным было оставить минимум такой же отрыв. Рад, что сегодня всё сработало и я смог добить его до минуты», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Для российских лыжников это седьмая медаль на Олимпийских играх в Пекине: Александр Большунов стал первым в скиатлоне и вторым – в гонке с раздельным стартом. Денис Спицов и Наталья Непряева завоевали серебряные награды в скиатлоне. Александр Терентьев принес России бронзу в спринте свободным стилем, а женская сборная стала победителем в эстафетной гонке.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиян в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Почему не пытался что-то сделать Клебо? Может, он реально смотрел на свое состояние, думал, что может сделать в такой ситуации. Меня это не волнует. Было два варианта состава, но споров не было особо, просто они были равнозначные. Наступило время расслабиться? Мы особо и не напрягались. Надеюсь, эти ребята пришли надолго», — сказал Бородавко.