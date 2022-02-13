Россиянка Ангелина Голикова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в конькобежном спорте

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в конькобежном спорте на дистанции 500 метров.

Победительницей соревнований стала американка Эрин Джексон. Она опередила Голикову на 0,08 секунды. Вторую строчку заняла Михо Такаги из Японии.

В 2021 году Голикова выиграла чемпионат мира в дистанции на 500 метров, который проходил в нидерландском Херенвене.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее лыжники сборной России одержали победу в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Россияне опередили занявших второе место спортсменов из Норвегии на 1 минуту и 7 секунд. Третьими стали французские лыжники.