Лыжник Устюгов не выступит в марафоне на Олимпиаде

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Сергей Устюгов не выступит в марафонской гонке на Олимпиаде, передает RT.

Вяльбе отметила, что договоренность с Устюговым была достигнута до эстафеты, в которой Россия заняла первое место. Устюгов завершил выступление на пекинских Играх.

Сегодня российские лыжники с отрывом более минуты стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Вторыми финишировали спортсмены из Норвегии, тройку замкнули французы.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиян в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.