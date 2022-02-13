Лыжница Степанова ответила хейтерам: теперь вам понятно, что побеждает система

Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Instagram эмоционально высказалась о золотом дубле в эстафете российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

«Ну что, haters, doubters, naysayers и прочие диванные критики: теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна, которую поддерживает государство и делом, и словом!? Нам есть чем гордиться, мы должны гордиться сегодняшними успехами!» — написала Степанова.

Вчера Степанова стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Таким образом, она побила рекорд Юлии Чепаловой, став самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Играх.

Сегодня российские лыжники развили успех вчерашнего дня и также стали первыми в эстафете.

Всего у отечественных лыжников уже семь медалей на Олимпийских играх в Пекине, это половина от общего количества олимпийских наград сборной России. Россияне занимают седьмое место в медальном зачете.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей. Игры завершатся 20 февраля.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о своей реакции на критику.