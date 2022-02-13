Норвежский лыжник: я и раньше был козлом отпущения, но пережил это

Лыжник сборной Норвегии Эмиль Иверсен поделился эмоциями после эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.

«Эта зима была чересчур плохой. Мне хватает мужества, чтобы выслушать то, как меня отчитывают, когда я плохо выступил. С этим все в порядке. Пусть ко мне придирается вся Норвегия. Придется это принять. Я рискнул и разочаровал. Я и раньше бывал козлом отпущения на главных стартах и пережил это», — передает слова Иверсена NRK.

Сегодня Иверсен в составе норвежской сборной стал серебряным призером в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Победителями гонки были признаны российские лыжники. Отрыв от норвежцев составил более минуты. Бронзовая медаль досталась представителям Франции.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Последний уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. В итоге он финишировал с флагом.

Напомним, что вчера российские лыжницы также стали первыми в эстафетной гонке. Всего у лыжников семь завоеванных медалей на Играх-2022.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиян в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.