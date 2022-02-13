В сборной России объяснили, почему Клебо не догнал Устюгова

Менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал о тактике Сергея Устюгова, которая помогла ему удержать и развить преимущество над норвежцем Йоханнесом Клебо в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«У нас, конечно, были волнения. Это на первый взгляд гонка была «в одни ворота». Но все могло поменяться, потому что Клебо есть Клебо, а Норвегия есть Норвегия. И поначалу он стал отыгрывать секунды, но потом «встал». А Устюгов выбрал правильную тактику: не бросился со старта, пробежал просто превосходно!» — цитирует Чарковского пресс-служба ОКР.

Сегодня российские лыжники с отрывом более минуты стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Вторыми финишировали спортсмены из Норвегии, тройку замкнули французы.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу россиян в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.