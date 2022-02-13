Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете ОИ

Сборная России благодаря победе лыжников в эстафете поднялась на седьмую строчку в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине, обогнав спортсменов из Китая.
Всего в активе сборной России 14 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. Половину из этих медалей принесли лыжники.
Лидирует в медальном зачете Германия. У нее восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали. На втором месте норвежцы (8-4-6), тройку замыкают спортсмены из США (5-5-1).
На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат.