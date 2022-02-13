Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете ОИ

Сборная России благодаря победе лыжников в эстафете поднялась на седьмую строчку в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине, обогнав спортсменов из Китая.

Всего в активе сборной России 14 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. Половину из этих медалей принесли лыжники.

Лидирует в медальном зачете Германия. У нее восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали. На втором месте норвежцы (8-4-6), тройку замыкают спортсмены из США (5-5-1).

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Норвегия 20 9 4 7 2 Германия 14 8 5 1 3 США 11 5 5 1 4 Нидерланды 11 5 4 2 5 Швеция 11 5 3 3 6 Австрия 14 4 6 4 7 Россия 14 4 4 6 8 Китай 8 4 3 1 9 Швейцария 8 3 0 5 10 Италия 11 2 5 4

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

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Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат.