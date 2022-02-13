Кожевников раскритиковал лидера хоккейной сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что капитану сборной России по хоккею Вадиму Шипачеву пора показывать ту игру, которую все от него ждут.

«У нас пора вылезать Шипачву, меньше ошибаться! Он капитан команды, сильнейший игрок КХЛ, на него возлагаются большие надежды. Пока не видно той игры, которая должна быть. Что касается глупых удалений, то надо просто более ответственно относиться к игре», — передает слова Кожевникова «Чемпионат».

Сборная России заняла первое место в своей группе на олимпийском турнире, потерпев лишь одно поражение от Чехии (5:6 ОТ). Скоро россияне узнают своего соперника по четвертьфинальному матчу. Игры пройдут 15 февраля.

Шипачев выступает за московское «Динамо» и является вторым бомбардиром за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2018 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. Тогда в финале россияне оказались сильнее сборной Германии. В этом сезоне Шипачев лидер КХЛ по системе гол + пас (24+43).

Ранее Андрей Николишин рассказал, что его больше всего беспокоит в игре сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.