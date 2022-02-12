Американское СМИ выпустило статью в поддержку Валиевой

Американская журналистка The Washington Post Сэлли Дженкинс назвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) политизированным и заявила, что нет причин наказывать Валиеву по делу о допинге.

«История Валиевой лишь показала порочность и токсичность Всемирного антидопингового агентства, его бесконечные юридические проволочки и случайные обвинения. Это типично для невыносимой неряшливости WADA (и, возможно, политизации), на которую спортсмены жаловались годами. Система тестирования напортачила, и нет ни одной причины наказывать Валиеву», — написала Дженкинс.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее Александр Тихонов заявил, что Валиева правильно сделает, если согласится выступать за другую страну.