В ФФККР заявили, что дело Валиевой сегодня не будет закрыто

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что сегодня дело российской фигуристки не будет закрыто, даже в случае ее допуска к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине.

«Решение о допуске спортсменки должно быть принято выездной панелью CAS сегодня. Даже в случае допуска это дело не будет закрыто», — передает слова Ермолиной ТАСС.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба показала наличие в ее организме наличие триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции по делу Валиевой. В регламенте организации говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, решение может быть вынесено не позднее вечера (17.20 мск) 12 февраля.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что успех российских лыжниц помог выйти из состояния тревоги на фоне ожидания вердикта CAS по делу Камилы Валиевой.