Тихонов о победе лыжниц в эстафете: я плакал, большей радости придумать невозможно

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал успех российских лыжниц в олимпийской эстафете. Он признался «Газете.Ru»., что с трудом сдерживает слезы от радости.

«Я плакал. В эстафете не бывает так, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Победила четверка — ни одно звено не выпало. Слезы, говорить тяжело — молодцы! Большей радости придумать невозможно!» — поделился переживаниями прославленный спортсмен.

Тихонов предлагал наградить званием Героя России лыжника Александра Большунова. Говоря же о девушек, он заметил, что отмечать их подобной наградой все же пока рано. Специалист подчеркнул, что этого звания достоин именно Большунов, а также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и тренер сборной Юрий Бородавко.

«Девушкам давать Героя России рановато. Вяльбе, Бородавко и Большунов — вот здесь Кремлю не надо скупердяйничать и наградить их, так как полагается. Они сейчас прославляют Россию! Ни одна отрасль этого не делает, кроме военных. А у нас иногда раздают награды тем, кто вообще ничего не заслужил. Но это же трудяги! Работают за нищенскую зарплату. Бородавко — такое впечатление, что родился и вырос на лыжне. Вся команда — молодцы, а Вяльбе просто не обсуждается», — заключил Тихонов.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе заявила, что требует новых извинений от норвежских журналистов.