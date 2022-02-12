Сборная России поднялась на седьмую строчку в медальном зачете ОИ

Сборная России, благодаря победе российских лыжниц в эстафете, поднялась на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
Теперь в активе российской команды три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидируют в зачете немецкие спортсмены. В их активе семь золотых и пять серебряных наград. Тройку замыкает сборная Норвегии.
Золотые награды помимо российских лыжниц сборной России принес Александр Большунов, победив в мужском скиатлоне, а также фигуристы, которые выиграли командный турнир.
Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд порекомендовал России взять тайм-аут на 2-3 Олимпиады.
«Я думаю, что наш подход, возможно, был слишком мягким, когда мы позволили им выступать в качестве Олимпийского комитета России», — сказал Паунд.