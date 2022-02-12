Сборная России поднялась на седьмую строчку в медальном зачете ОИ

Сборная России, благодаря победе российских лыжниц в эстафете, поднялась на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

Теперь в активе российской команды три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидируют в зачете немецкие спортсмены. В их активе семь золотых и пять серебряных наград. Тройку замыкает сборная Норвегии.

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Германия 12 7 5 0 2 Норвегия 14 6 3 5 3 США 11 5 5 1 4 Нидерланды 10 5 4 1 5 Швеция 10 5 2 3 6 Австрия 14 4 6 4 7 Россия 13 3 4 6 8 Китай 7 3 3 1 9 Италия 11 2 5 4 10 Япония 8 2 2 4

Золотые награды помимо российских лыжниц сборной России принес Александр Большунов, победив в мужском скиатлоне, а также фигуристы, которые выиграли командный турнир.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд порекомендовал России взять тайм-аут на 2-3 Олимпиады.

«Я думаю, что наш подход, возможно, был слишком мягким, когда мы позволили им выступать в качестве Олимпийского комитета России», — сказал Паунд.