МИД России записал ролик в поддержку российских олимпийцев под песню группы Queen

МИД России выложил в своем Telegram-канале видеоролик в поддержку отечественных олимпийцев.

В видео используется легендарная песня британской рок-группы Queen We Will Rock You.

«Российские дипломаты поддерживают наших спортсменов и ОКР на Олимпиаде в Пекине Желаем успехов, побед и новых достижений», — говорится в подписи к видео.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал позицию, которую заняли тренеры Камилы Валиевой и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).