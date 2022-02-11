«С чего он взял, что у нас война идет?»: Губерниев об акции украинского скелетониста

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на политическое заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Спортсмен продемонстрировал плакат в виде украинского флага с надписью «No War in Ukraine» («Нет войне на Украине»).

«Политические лозунги запрещены на Играх. Наверное, его дисквалифицируют. Мы против войны. Миру — мир. Войны не нужно. Будем жить на свете дружно! Как это еще комментировать?

Мне непонятно, с чего он взял, что у нас какая-то война идет? Об этом надо спросить МОК. Сложно сказать, для чего это было сделано. Надо спросить у него», — приводит слова телеведущего Sport24.

Ранее Владислав Гераскевич объяснил свою позицию.

23-летний скелетонист выступает на ОИ на санях с персонализированным дизайном, в рамках которого выведены очертания Украины. При этом в состав страны включен полуостров Крым.

Перед Олимпиадой в Пекине Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не находиться рядом с атлетами из России и избегать совместных фотографий с ними.