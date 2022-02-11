РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой.

В РУСАДА пояснили, что проверка персонала будет проведена в связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, а также в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правил и статьей 20.5.12 Кодекса РАА «РУСАДА».

«Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорится в заявлении организации.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за ситуацией с российской фигуристкой Камиллой Валиевой могут стоять западные спецслужбы.