Американская фигуристка высказалась о скандале вокруг допинг-пробы Валиевой

Выступающая в парном катании американская фигуристка Алекса Книрим высказалась о ситуации вокруг допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой.

«Мне очень жаль Камилу, она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Я фокусируюсь на соревнованиях пар, все остальное стараюсь отбрасывать. Это тяжело, надеемся на лучшее для всех», — приводит слова американки «Чемпионат.com».

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Ранее WADA опубликовало заявление, в котором сказано, что организация подаст апелляцию на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде-2022.