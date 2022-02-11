Винер-Усманова о ситуации с Валиевой: у Кабаевой было то же самое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

«У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики возмущена тем, что информации по поводу положительного допинг-теста Валиевой, сданного в декабре, не поступало вплоть до Олимпийских игр.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Напомним, что ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.