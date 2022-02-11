WADA опубликовало заявление по делу о допинг-тесте Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало заявление, в котором сказано, что организация подаст апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде-2022.

WADA считает, что в отношении 15-летней спортсменки неправильно применили Всемирный антидопинговый кодекс.

Напомним, что проба Валиевой была взята РУСАДА 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована WADA, сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом Валиевой.