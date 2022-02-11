«Мы не хотим вешаться от такого хоккея»: тренер сборной России Жамнов о матче с Данией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов раскритиковал качество игры своих подопечных в матче олимпийского турнира против Дании (2:0). Его слова передает «Чемпионат».

«Думаю, мы не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, и содержание игры. Все складывается от игровой дисциплины. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они все прекрасно понимают. На Кубке Первого канала были голы и все остальное. Там ребята выполняли игровое задание», — сказал Жамнов.

Счет открыл во втором периоде нападающий Павел Карнаухов. Ему ассистировали Антон Слепышев и Дмитрий Воронков. За пять секунд до конца третьего периода форвард Кирилл Семенов установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота.

«Газета.RU» провела текстовую онлайн-трансляцию мачта.

Напомним, в стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию (2:1).

В следующем матче Россия сыграет с Чехией 12 февраля. Встреча начнется в 16:10 по московскому времени.

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