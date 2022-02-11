ОКР опубликовал заявление по делу о положительном допинг-тесте Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) на официальном сайте опубликовал заявление по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении.

Также в ОКР отметили, что Валиева имеет право выступать в соревнованиях без ограничений до того момента, пока Спортивный арбитражный суд не вынесет иное решение о ее статусе. Отмечается, что допинг-проба 15-летней спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

«ОКР предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», — отмечается в заявлении организации.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день. Мотивированное решение, будет распространено среди всех заинтересованных сторон в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Валиевой.