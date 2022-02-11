Олимпийский чемпион Каспарайтис обратился к российским хоккеистам

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис обратился к сборной России, которая сегодня проведет матч группового этапа против Дании, передает «Чемпионат.com».

«Всем ребятам желаю удачи и успехов. Впереди много важных матчей, все только начинается. Всем нужно работать, будем болеть за наших парней. Я желаю им звания олимпийских чемпионов», — сказал Каспарайтис.

Напомним, в стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию (2:1).

Россия сыграет с Данией 11 февраля. Встреча начнется в 7:10 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча группового этапа олимпийского турнира между Россией и Данией.