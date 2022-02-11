Кожевников: датские хоккеисты могут преподнести нам сюрприз

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча группового этапа олимпийского турнира между Россией и Данией, передает «Чемпионат.com».

«Турнир без сумасшедших звезд. Есть сильные, есть слабые игроки. Датчане обыграли Чехию, но посмотрим, что дальше будет. Сюрприз могут и нам преподнести», — сказал Кожевников.

Напомним, в стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию (2:1).

Россия сыграет с Данией 11 февраля. Встреча начнется в 7:10 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Дании, который состоится в рамках группового этапа Олимпиады.